Verso Milan-Fiorentina: statistiche e curiosità sul match delle 18

In attesa della sfida delle 18, vediamo alcune curiosità e statistiche da conoscere assolutamente sul match di San Siro del Milan

Redazione Il Milanista

Questo pomeriggio il Milandisputerà l’ultima partita del 2022, prima della pausa per il Mondiale. A San Siro arriva la Fiorentina, vogliosa di riscatto. La squadra di Italiano ha collezionato finora soltanto 19 punti, mentre i rossoneri si trovano in seconda posizione con 30 punti. Sarà importantissimo vincere questo match, per non allontanarsi troppo dal vertice e per avere poi due mesi pieni dove lavorare prima di disputare il girone di ritorno. In attesa della sfida, vediamo alcune curiosità da sapere sul match di San Siro.

La Viola è la squadra contro la quale il Milan ha segnato più gol in Serie A (257). I rossoneri hanno vinto ben 75 partite contro la Fiorentina, pareggiandone 45 e perdendone 44. Inoltre la squadra viola è la formazione contro la quale il Milan ha conquistato più vittore casalinghe in Serie A (49 su 82). I Diavoli hanno vinto entrambi gli ultimi match dell’anno solare in campionato e sperano di ripetersi anche questa sera. Inoltre i Campioni d’Italia sono la squadra che ha realizzato più gol su azione in questa stagione (24).

Questa sera Leao ha l’occasione di segnare e diventare così il quarto giocatore del Milan con più di cinque reti in quattro stagioni di fila in Serie A (dopo Weah, Kakà e Pato). Rafael ha anche segnato due reti in tre sfide contro la Fiorentina, entrambe al Meazza. Altro giocatore da sfruttare è Giroud, che ha segnato quattro reti nei suoi ultimi quattro match tra campionato e Champions League. Inoltre i Diavoli con Pioli in panchina hanno vinto entrambe le gare internecontro la viola in campionato: partita terminata 2-0 nel 2020 e 1-0 lo scorso maggio.