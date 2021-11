I duelli di Fiorentina-Milan: è Dragowski vs Tatarusanu

Domani sera si giocherà Fiorentina-Milan e questi sono i duelli che si potrebbero venire a creare in campo.

Redazione Il Milanista

La società rossonera è già in clima partita. Oggi sul sito del Milan è comparso questo comunicato: “Una sfida delicata in uno stadio caldo. Fiorentina-Milan si preannuncia una partita ostica, specialmente al rientro dalla sosta. Il calendario segna la tredicesima giornata di Serie A e il cammino dei rossoneri fin qui è stato di altissimo livello. Per mantenersi in testa alla classifica è necessaria una prestazione importante, come è sempre accaduto al Franchi. Analizziamo la trasferta di Firenze con il nostro consueto focus sui duelli, tra statistiche e momenti di forma”.

José Maria Callejon vs Ante Rebic

“Due fedelissimi: uno per Italiano, l'altro per Pioli. Due giocatori a cui gli allenatori difficilmente rinunciano. Lo spagnolo ha giocato tutte e 12 le partite stagionali di campionato, trovando un assist nella vittoria contro lo Spezia per 3-0. Dal suo arrivo alla Fiorentina nella scorsa stagione, Callejón non ha ancora trovato il gol in 32 presenze di campionato con la Viola anche se in carriera conta tre reti contro il Milan nella competizione, inclusa una doppietta nell'agosto 2016. Ante è rientrato nei ranghi durante il secondo tempo del Derby, un recupero importante per Pioli. Le prime 8 presenze in Serie A di Rebić sono arrivate con la maglia della Fiorentina, tra il 2013 e il 2015: al ritorno al Franchi da avversario in maglia rossonera ha trovato il gol nell'1-1 del 22 febbraio 2020”.

Cristiano Biraghi vs Theo Hernandez

“Tanta spinta a sinistra. Il capitano viola da una parte, il rientrante Theo dall'altra. Il numero 3 della Fiorentina è il quinto calciatore in Serie A per occasioni create (22), un'alternativa offensiva di livello per la formazione di Italiano, come confermato dai 76 cross effettuati in stagione e dai 329 passaggi completati nella metà campo d'attacco. Sul lato mancino dei rossoneri riecco Hernández, reduce da due assist in nazionale. Dopo aver saltato il Derby, Theo si riprende la fascia sinistra: 3 assist stagionali, il migliore tra i rossoneri, e 1 gol contro il Venezia. Il 19 ha giocato solo 110 minuti nelle ultime 5 partite di Serie A, ma è pronto a ripartire a pieno ritmo sulla fascia”.

Dragowski vs Tatarusanu

“5 presenze a testa in Serie A, quasi una staffetta. Il viola titolare fino a Fiorentina-Napoli del 3 ottobre, match in cui si è infortunato lasciando spazio a Terracciano. Al contrario Ciprian è subentrato tra i pali della porta rossonera dalla partita successiva, Milan-Verona del 16 ottobre, rilevando l'infortunato Maignan. 6 gol subiti ciascuno ed è simile anche il dato delle parate effettuate: 14 da Tătăruşanu, che viaggia su una percentuale di salvataggi pari al 70%; 13 invece le parate di Drągowski, percentuale del 68%. Il polacco rientrerà dall'infortunio contro i rossoneri, il rumeno punta a confermare l'ottimo momento di forma espresso nelle ultime partite”. Questa la seconda parte del comunicato del Milan in vista della partita di domani contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.