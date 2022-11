Maldini: “Il pareggio sarebbe stata una mezza sconfitta. Su Ibra…”

Questa sera è andata in scena la gara tra il Milan e La Fiorentina, valida per la 15° giornata del campionato di Serie A

Oggi pomeriggio il Milan di Stefano Pioli ha ospitato a San Siro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nell' ultima gara prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La sfida contro le due squadre è terminata 2-1 a favore dei rossoneri. Di seguito le parole di Maldini ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Fiorentina .

Sul match: "Avrebbe cambiato i due mesi di sosta per il Mondiale e la classifica, abbiamo ottenuto la vittoria con sacrificio, grazie ad una partita pulita con un gioco armonioso. Avevamo voglia di vincerla e lo abbiamo fatto".

Pensiero al Mondiale, i calciatori si riservavano?: "Giroud ha corso 90 minuti a 36 anni, non credo ci sia stato quel pensiero".

2 punti in meno rispetto allo scorso anno, pero avanti in Champions: "Sono d'accordo, la verità è che la il Napoli ha fatto cose incredibili, è merito loro. Noi siamo in linea con quello che abbiamo fatto lo scorso anno, siamo agli ottavi abbiamo giocatori da recuperare, abbiamo una consapevolezza diversa e dobbiamo avere sempre lo stesso entusiasmo epr arrivare a fare quello che abbiamo fatto lo scorso anno".