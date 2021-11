Nico Gonzalez guarito dal Covid: sarà convocabile per il Milan

Buone notizie in casa Fiorentina: Nicolas Gonzalez è guarito dal Covid-19. Il giocatore argentino ci sarà con il Milan.

La Fiorentina recupera un giocatore importante in vista della partita di sabato prossimo contro il Milan in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45. la squadra allenata da Vincenzo Italiano potrà infatti arruolare Nicolas Gonzalez il quale è guarito dal Covid-19. Il giocatore argentino aveva dovuto non rispondere alla convocazione dell'Argentina per le qualificazioni al prossimo Mondiale in programma in Qatar nel 2022 a causa della positività riscontrata al Covid-19. Nico Gonzalez ora è però tornato negativo e di conseguenza potrebbe essere della partita contro i rossoneri di Stefano Pioli.

Il comunicato della Fiorentina per Nico Gonzalez

La società viola ha emesso un comunicato sul proprio sito ufficiale per rendere note le condizioni di Nicolas Gonzalez dopo la sua negativizzazione dal Covid-19. “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nicolas Gonzalez, sottoposto a test molecolare per la ricerca del virus Covid-19, è risultato negativo. Nella giornata di oggi inizierà l’iter diagnostico necessario ad ottenere l’idoneità a rientrare in campo”. Questo il comunicato ufficiale della società viola per Nicolas Gonzalez.

Vincenzo Italiano ha rivitalizzato l'ambiente viola

Con il suo arrivo sotto la Fiesole, Vincenzo Italiano ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. Il suo metodo di lavoro hanno influito sui risultati fino ad ora positivi della squadra viola e dalle parti i Firenze il morale ora è tutta un'altra cosa rispetto a pochi mesi fa.

Il Milan non dovrà sottovalutare l'impegno

La squadra rossonera di Stefano Pioli non dovrà per nessuna ragione sottovalutare l'impegno contro la Fiorentina. I valori degli uomini di Vincenzo Italiano sono noti a tutti. Giocatori forti in ogni ruolo e possibilità di scegliere avendo una panchina lunga. La Fiorentina sta tornando grande e il Milan dovrà impedire la sua crescita almeno per una notte. Vedremo se i rossoneri di Stefano Pioli saranno in grado di farlo.