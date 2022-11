MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Fiorentina

Minuto 44 - Amrabat perde un pallone sanguinoso nella propria metà campo, il Milan riparte 3-2, ma alla fine Sandro Tonali si fa respingere il tiro in calcio d'angolo. Il giocatore della viola protesta però per un fallo che secondo lui avrebbe subito ad inizio azione. I replay mostrano come l'arbitro abbia fatto bene a far proseguire l'azione.

Minuto 60 - Ikonè cade in area di rigore dopo contatto con Tomori. La Fiorentina protesta chiedendo calcio di rigore. Rigore che il direttore di gara non concede. Le immagini in diretta danno l'impressione che Fik intervenga sul pallone. I replay lo confermano. Il VAR interviene per un chack confermando la decisione dell'arbitro. Non c'è rigore.