I duelli di Fiorentina-Milan: è Ibrahimovic vs Vlahovic

Domani sera si giocherà Fiorentina-Milan e questi sono i duelli che si potrebbero venire a creare in campo.

La società rossonera è già in clima partita. Oggi sul sito del Milan è comparso questo comunicato: “Una sfida delicata in uno stadio caldo. Fiorentina-Milan si preannuncia una partita ostica, specialmente al rientro dalla sosta. Il calendario segna la tredicesima giornata di Serie A e il cammino dei rossoneri fin qui è stato di altissimo livello. Per mantenersi in testa alla classifica è necessaria una prestazione importante, come è sempre accaduto al Franchi. Analizziamo la trasferta di Firenze con il nostro consueto focus sui duelli, tra statistiche e momenti di forma”.

"Il serbo è il giocatore che in questa Serie A ha portato più punti (9) alla sua squadra, grazie alle sue 8 reti segnate. In quattro incontri, però, non ha mai trovato la rete contro il Milan. Dall'altro lato, Ibra ha segnato 9 gol contro la Fiorentina in Serie A e potrebbe diventare il 24º giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra di gol contro quattro differenti squadre nella competizione (con Roma, Palermo e Parma), e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella. In più, se Ibrahimović dovesse segnare, diventerebbe il terzo giocatore più anziano di sempre a trovare la rete in Serie A, superando Pietro Vierchowod di un giorno (40 anni e 47 giorni) davanti a loro solo Costacurta e Piola”. Questa la prima parte del comunicato del Milan in vista della partita di domani contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi.