Milan Femminile, oggi la sfida contro il Como: match preview

Oggi pomeriggio il Milan Femminile affronterà il Como al PUMA House of Football. Vediamo di seguito la match preview

Redazione Il Milanista

Il Milan Femminile torna oggi in campo dopo la lunga sosta per le nazionali e dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Ternana. La squadra di Maurizio Ganz riceve oggi la visita del Como. Le rossonere devono vincere per mettersi alle spalle l’ultima sconfitta rimediata al Pomigliano. Quella di oggi è la quartultima partita prima della fine del 2022: quattro sfide importanti per definire la classifica finale, con il Milan che vuole chiudere la prima parte di stagione almeno tra le prime cinque posizioni.

Oggi il Milan Femminile torna al PUMA House of Football, dove non giocano dal primo ottobre (nel successo interno contro la Sampdoria). In campo non ci sarà Christy Grimshaw perché squalificata. Queste le parole diMałgorzata "Gosia" Mesjasz prima della sfida con il Como: "Sono molto orgogliosa e felice di essere qui e di giocare in una squadra come il Milan. Contro il Como sarà una sfida molto difficile. Giocando dopo la pausa nazionali abbiamo avuto poco tempo per prepararla tutte insieme, ma giocheremo in casa e vogliamo conquistare i tre punti. Ma sappiamo che non sarà facile".

Invece il Como sta vivendo il primo anno nella massima serie, dopo la brillante promozione in Serie A dello scorso anno. Sulla sfida contro le rossonere ha parlato Chiara Bianchi: “A Milano sarà una gara molto complicata. Anche perché le rossonere arrivano da una serie di risultati difficili. In mezzo ci sono state due settimane di pausa per le nazionali e quindi il Mister non ha avuto a disposizione molte componenti della squadra".