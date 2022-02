Milan Femminile, è solo 0-0 contro il Sassuolo in Serie A

La squadra femminile rossonera pareggia zero a zero contro il Sassuolo. Andiamo a vedere come è stata la gara

Redazione Il Milanista

“È mancato il guizzo giusto alle rossonere per portare a casa il bottino pieno da Sassuolo. 0-0 il risultato finale al "Ricci", nonostante la partita avesse preso per noi la piega giusta con l'espulsione di Orsi al 14'. Negli oltre 75' di superiorità numerica sono state tante le occasioni prodotte e altrettante le parate di Lemey a stoppare ogni tentativo rossonero. Poche invece le azioni in cui Giuliani è stata chiamata in causa, a testimoniare la prevalente superiorità della squadra di Ganz”.

Mezzo passo falso

“Un peccato, dunque, perché una vittoria avrebbe sancito l'aggancio al secondo posto e una nuova prospettiva nella lotta alla qualificazione in Women's Champions League. Nota negativa l'infortunio di Alia Guagni dopo soli 12' di gioco: un problema che l'ha costretta ad abbandonare il campo. Il prossimo appuntamento di campionato è in programma per domenica 6 marzo alle 14.30 al Vismara contro il Napoli: la rincorsa al secondo posto continua”.

La cronaca del primo tempo

“La prima possibile svolta della partita arriva al 14', quando Orsi atterra Lindsey Thomas al limite dell'area e costringe il Sassuolo a proseguire il match in inferiorità numerica. La sfida nella prima frazione si conferma molto tattica e accesa, come confermato dalle cinque ammonizioni. Le occasioni tardano ad arrivare ma nel finale di tempo i portieri diventano protagonisti: al 36' Giuliani para senza grossi problemi un colpo di testa ravvicinato di Dubcova, molto pericoloso. Tra il 41' e il 45' Lemey si esibisce in due interventi decisivi, entrambe le volte negando il gol a Christy Grimshaw”.

La cronaca del secondo tempo

“La ripresa si apre su ritmi non elevatissimi e le rossonere, in bianco in questa occasione, prima si salvano sul tentativo di Dubcova e poi si riversano nella metà campo neroverde. Fioccano le chance per Grimshaw, che se ne procura tre in pochi minuti: un destro ribattuto dalla difesa al 68', un tiro alto da buona posizione al 74' e un'incursione frenata da Lemey in uscita al 76'. All'82' Lemey si esibisce nell'ennesimo intervento di giornata, sbarrando la strada a Lindsey Thomas. È questo l'ultimo sussulto del match, che si chiude a reti bianche”. Questo il comunicato presente sul sito del Milan.