Il Como agguanta il pari nel finale: con il Milan Femminile è 3-3!

Rocambolesco 3-3 per il Milan Femminile nella giornata di ieri. Andiamo a vedere il tabellino della partita

Redazione Il Milanista

“Il Milan viene fermato dal Como nel finale di gara e trova così il primo pareggio stagionale, senza riuscire a dare una svolta al proprio cammino in campionato dopo la sconfitta incassata a Pomigliano nell'ultimo turno. Al PUMA House of Football 3-3 il risultato finale: alle rossonere non sono bastate la doppietta di Lindsey Thomas e il momentaneo tris di Laura Fusetti. Quella maturata nei minuti di recupero è stata una punizione fin troppo severa per la formazione di Ganz, che ha disputato una buona gara facendosi sorprendere nel finale e pagando a caro prezzo un episodio sfortunato”.

La classifica non è male — “Il tridente pesante nel 3-4-1-2 di Mister Ganz - che ha schierato insieme Asllani, Thomas e Piemonte dal primo minuto - ha risposto in modo positivo, trascinato in particolare dall'ottima prova dell'ispiratissima attaccante francese. Thomas ha inoltre trovato le prime realizzazioni personali in questo campionato, così come Fusetti. Le rossonere dunque salgono a quota 13 punti dopo nove giornate di campionato e nel prossimo appuntamento sfideranno in trasferta la Fiorentina sabato 26 novembre, per la prima gara di ritorno di Serie A Femminile. A margine della partita odierna, il capitano Bergamaschi ha omaggiato a nome di tutta la squadra il CEO Ivan Gazidis - presente in tribuna - con una maglia celebrativa, ringraziandolo per il lavoro e il supporto durante questi quattro anni insieme”.

Il tabellino della gara — “MILAN-COMO WOMEN 3-3

MILAN (3-4-1-2): Giuliani; Árnadóttir, Mesjasz, Fusetti; Bergamaschi, Mascarello (32'st Vigilucci), Adami (26'st K. Dubcová), Tucceri Cimini; Asllani (32'st Soffia); Piemonte, Thomas. A disp.: Babb, Fedele; Guagni, Thrige Andersen; M. Dubcová. All.: Ganz.

COMO WOMEN (4-3-3): Korenčiová; Cecotti, Rizzon, Lipman, Borini (40'st Carravetta); Karlernäs, Hilaj, Picchi (36'st Rigaglia); Pavan (17'st Pastrenge), Kubassova (17'st Di Luzio), Beccari. A disp.: Beretta; Bianchi; Beil, Cavicchia, Liva. All.: De La Fuente.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Gol: 9' Thomas (M), 22' Thomas (M), 40' Karlernäs (C), 10'st Fusetti (M), 29'st Beccari (C), 47'st Rizzon (C).

Ammonite: 18' Karlernäs (C), 30' Mascarello (M), 38' Tucceri Cimini (M), 5'st Cecotti (C), 28'st Hilaj (C), 42'st Beccari (C)”.