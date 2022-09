Milan Femminile, oggi in campo contro il Parma: torna Mascarello

Questo pomeriggio alle 14:30 il Milan Femminile scenderà in campo al Tardini per la quarta giornata di campionato.

Oggi pomeriggio alle 14:30 il Milan Femminile scenderà in campo contro il Parma per la quarta giornata di campionato. Per le ragazze di Maurizio Ganz si tratta della seconda trasferta stagionale. Quella di oggi sarà una sfida molto importante per dare seguito alla buona prestazione messa in campo contro il Sassuolo nello scorso fine settimana. Grazie alla vittoria sulle neroverdi, le rossonere hanno rinvigorito il loro morale e ora cercano il riscatto dopo l’ultima trasferta contro le giallorosse. Per questa sfida torna a disposizione Marta Mascarello, mentre sarà assente Guagni.