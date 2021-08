Milan femminile | Korenciova rossonera anche per la stagione 21/22

La calciatrice slovacca resta fedele alle diavole, impaziente di vivere le avventure europee del prossimo anno

Redazione Il Milanista

Cambia tutto ma lei no: il Milan femminile continua con Maria Korenciova. Le diavole questa estate hanno visto tantissime calciatrici arrivare e dire addio, in vista della prossima stagione, che vedrà le rossonere impegnate in campionato, coppa e, per la prima volta, in Champions League.

Anche se in tante hanno preferito salutare, la slovacca è rimasta con le sue compagne al Vismara. Nonostante sarà sicuramente sbalzata in seconda linea dall'arrivo di Laura Giuliani, ex-Juve, la giocatrice resta fedele alle ragazze e al progetto di Ganz.

Resta al Milan femminile

Intervenuto con un annuncio ufficiale sul proprio sito, il Milan ha ratificato il rinnovo annuale di Mària Korenciova. Questo il contenuto del comunicato: "AC Milan comunica di aver rinnovato l'accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Mária Korenčiová. Il portiere slovacco vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Korenčiová, che fa parte della rosa della squadra dalla prima stagione 2018/2019, ha collezionato complessivamente 65 presenze in gare ufficiali."

Unica reduce del reparto difensivo dello scorso anno, Korenciova ha visto partire prima Babb, in direzione Sampdoria, poi Piazza, che ha firmato col SanMarino. Le due ex-compagne hanno preferito lanciarsi in nuove avventure, dove potranno vivere una stagione da protagoniste.

La fedeltà della giocatrice sarà sicuramente ripagata. Le rossonere impegnate in tantissime competizioni faranno indubbiamente turnover, e se anche Giuliani si rivelerà più pronta e reattiva, Ganz non abbandonerà nel dimenticatoio quei guanti che lo hanno aiutato a conquistare la prima storica qualificazione in Champions League, il secondo posto in campionato e la finale di Coppa.

La slovacca ha messo i guanti e sembra già pronta per la prossima stagione. Votata al rossonero, Korenciova ha messo nel mirino il 17 agosto e già lavora per essere lei ad esordire tra i pali nella prima uscita in Europa delle diavole.