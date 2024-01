Milan Femminile: ufficiale il passaggio di Jonusaite al Servette

L'attaccante si trasferisce in prestito al Servette fino al termine della stagione. AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo...

Il Club augura a Rimantė il meglio per il prosieguo di questa stagione sportiva (acmilan.com)

Il 5 novembre 2021, a stagione già inoltrata, viene annunciato il trasferimento di Rimante Jonusaite al Milan, venendo impiegata dal tecnico Maurizio Ganz già due giorni dopo la firma del contratto, debuttando in Serie A all'8ª giornata di campionato, rilevando Nina Stapelfeldt all'inizio del secondo tempo nella vittoria tra le mura amiche per 1-0 contro l'Empoli.

