Milan Femminile, Adami: “Dobbiamo imparare dalle sconfitte e ripartire!”

Greta Adami ha commentato le sconfitte del Milan Femminile e ha sottolineato la volontà di cambiare il trend in campionato.

Greta Adami ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv in vista del match del Milan Femminile contro il Sassuolo. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni:

Cosa devono migliorare: “Abbiamo riguardato la partita e insieme al mister ne abbiamo parlato, dobbiamo lavorare tanto sull’atteggiamento e aggressività, consapevolezza e fiducia. Dobbiamo lavorare tanto in settimana per ritrovare questi aspetti e ripartire nel migliore dei modi. Bisogna imparare da queste due partite e azzerare la mente. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo di inizio stagione e far ripartire il nostro campionato dalla partita contro il Sassuolo”.