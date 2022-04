Milan Femminile, Guagni: “Crediamo alla Champions, col Pomigliano…”

Intervistata da Milan Tv, Alia Guagni ha tracciato un bilancio della sua stagione e di quella del Milan Femminile.

GRUPPO: «Tornando in Italia il gruppo del Milan mi ha accolto benissimo, mi sono trovata alla grande fin da subito. Abbiamo creato un’unione speciale che si vede anche in campo. In parte me l’aspettavo perchè conoscevo tante ragazze, poi però dipende sempre da come ti approcci».