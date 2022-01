Milan Femminile, Ganz: “Abbiamo fatto un primo tempo incredibile”

Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile è intervenuto ai microfoni di Milan Tv nel post partita contro la Sampdoria.

Maurizio Ganz è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per parlare della vittoria del suo Milan Femminile contro la Sampdoria. Ecco le sue parole. “Mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo fatto un primo tempo incredibile con 3 gol, ma ne avremmo meritati anche alcuni di più, non fosse stato per quelle 2/3 parate strepitose del portiere della Sampdoria. Nel secondo tempo è stato anche troppo controllato. Abbiamo rischiato qualcosa in più, anche in ripartenza, ma la Sampdoria non è stata pericolosa. È quello che volevamo: un 4-0 netto, abbiamo giocato bene. Siamo andati in gol con tutti gli attaccanti eccetto per Miriam e Nina, però avranno modo e tempo nelle prossime partite di far vedere il loro talento“.