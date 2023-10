Milan Femminile, due trasferte per cercare il rilancio: gli appuntamenti

Il Milan Femminile non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Ora ci sono due appuntamenti per cercare il rilancio

Proprio come lo scorso anno, la stagione del Milan Femminile è iniziata con una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate. Le rossonere hanno perso i big match contro Roma e Juventus, ma hanno vinto quella contro il Napoli. Le ragazze di Ganz hanno iniziato la stagione in modo lento e sottotono, diversamente da quanto di buono fatto vedere nel precampionato. Tuttavia il calendario sorride alle meneghine , che hanno ora due possibilità di rilancio.

Due occasioni di rilancio

In questa settimana il Milan Femminile sarà impegnato con un doppio impegno. Ci sarà infatti l’esordio stagionale in Coppa Italia femminile, con la trasferta sul campo dell’Hellas Verona di Serie B. Poi ci sarà un’altra partita lontano dal PUMA House of Football, ossia il derby contro il Como Women. Si tratta di due appuntamenti importanti, che rappresentano l’occasione ideale per rilanciarsi nel migliore dei modi.