Riavvolgiamo il nastro di Milan-Como: le ragazze di Ganz si fermano

La cronaca del primo tempo

“Al 9' un lampo di Thomas porta in vantaggio le rossonere: mischia in area, Lindsey ne approfitta e piazza all'angolino con il destro firmando l'1-0. Acquisito il vantaggio, il Milan si scioglie e mette alle corde il Como, trovando il raddoppio al minuto 22: la firma è ancora di Thomas, che ha spazio a campo aperto e si invola verso la porta superando Korenčiová in uscita bassa con una conclusione precisa. Il 2-0 tramortizza la formazione ospite mentre il Milan controlla ritmo e possesso. Poco prima della mezzora un sinistro violento su punizione di Tucceri Cimini colpisce in pieno il palo, e nel finale di tempo il Como torna in partita. Al 40' Pavan scappa via sulla catena di sinistro e serve basso al centro, Karlernäs si avventa sulla sfera e fulmina Giuliani con un mancino potente. Il primo tempo si chiude sul 2-1”.