Milan Femminile – Le convocate di Ganz per l’Hellas Verona

Oggi pomeriggio, alle 14.30, il Milan Femminile di Maurizio Ganz affronterà l'Hellas Verona. Ecco le convocate di Mister Ganz

Messa alle spalle l'esperienza in Supercoppa Italiana, le rossonere si rituffano in campionato ritrovando quella che era stata l'ultima avversaria del 2021: Hellas Verona-Milan è, infatti, la prima giornata di ritorno della Serie A Femminile. Queste le convocate di Mister Ganz per la partita in programma domani alle 14.30: