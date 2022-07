Milan Femminile: ora è ufficiale l’addio di un’ attaccante, ecco chi è…

La campionessa in questione è Valentina Giacinti . Bomber e capitano del Milan Femminile negli ultimi anni, visto che ha militato con la maglia numero 9 rossonera per quattro stagioni.

L’addio di Giacinti era già nell’aria da tempo . A gennaio scorso era passata in prestito alla Fiorentina per alcuni diverbi con mister Ganz. Il ritorno parziale al Milan non è mai apparso definitivo, anzi, solo un passaggio obbligato prima di un altro trasferimento.

Giacinti ha già rilasciato le sue prime parole da giallorossa: “Ho scelto la Roma perché la società sta investendo molto nel calcio femminile e ogni anno dimostra sempre di più di voler far bene. Sono molto positiva, ho delle belle sensazioni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova vita calcistica. I miei obiettivi per quest’anno sono quelli di crescere tanto e riuscire a portare la Roma il più in alto possibile”. Nella prossima stagione avrà anche l’occasione di giocare da protagonista la Women Champions League