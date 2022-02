Che mese sarà quello di febbraio per i rossoneri? Scopriamolo insieme!

Con oggi si apre il mese di febbraio. I rossoneri saranno impegnati molto. Come del resto la formazione Femminile e quella Primavera

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale dove si legge: “Gennaio è stato un mese agrodolce per i rossoneri di Stefano Pioli, attesi ora da nuovi impegni per testare le proprie ambizioni. Febbraio parte col botto: il secondo Derby stagionale contro l'Inter, subito dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, e il Quarto di Finale di Coppa Italia con la Lazio a San Siro. In programma anche tre impegni di campionato da non sottovalutare, contro squadre della seconda metà della classifica: occasioni per aggiungere punti in vista della volata finale in primavera.