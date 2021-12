Milan, Crespo: “Grande lavoro di Pioli. Leao devastante”

Il Milan, tornato primo in classifica, vuole centrare gli ottavi di finale di Champions League. Crespo ha elogiato il lavoro dei rossoneri.

Questo fine settimana il Milan è tornato a comandare la classifica di Serie A, con la vittoria per 2-0 sulla Salernitana e la sconfitta del Napoli per mano della Dea. Domani sera torna la Champions League. Il Diavolo si gioca tutto nella sfida contro il Liverpool e dovrà vincere se vuole sperare di raggiungere gli ottavi di finale. Quella con gli inglesi è sempre una gara speciale, che evoca nella mente gioie, ma anche dolori per i rossoneri. Lo sa bene Hernan Crespo, che era in campo nella famosa finale di Istanbul del 2005, quando il Milan perse ai rigori contro i 'Reds', dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 3-0. L'ex attaccante rossonero ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta dello Sport", dove ha elogiato quello che sta facendo il club di Milanello in questa stagione. Ecco le sue parole.