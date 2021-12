Milan, Morfeo: “Penso che i rossoneri siano i più forti”

Il Milan ha ritrovato il primo posto in classifica, questa volta in solitaria. Ne ha voluto parlare l'ex rossonero Domenico Morfeo.

La 16a giornata di Serie A, che si concluderà con le due partite di oggi, ci ha regalato una nuovo capolista. Grazie alla vittoria sulla Salernitana per 2-0 e alla sconfitta della squadra di Luciano Spalletti contro la Dea, il Milan è tornato, in solitaria, primo in classifica con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri. Ora i rossoneri sono concentrati sulla sfida di domani sera, in programma alle 21 a San Siro, contro il Liverpool, decisiva per le sorti del Diavolo in Champions League. L'ex giocatore rossonero Domenico Morfeo ha rilasciato un'intervista per "La Gazzetta dello Sport", in cui ha parlato della situazione del Milan.