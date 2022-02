Milan, c’è un evidente problema in attacco: gli sprazzi di Leao non bastano!

Il Milan ha un evidente problema in attacco. Tutto il reparto dipende dai gol di Leao e Ibrahimovic, ma non basta più.

Il Milan ha già affrontato la 27esima giornata di Serie A. Ieri pomeriggio i rossoneri sono scesi in campo a San Siro contro i bianconeri, nel match delle 18:45. Gli uomini di Pioli sono passati in vantaggio alla mezz’ora di gioco grazie alla rete di Rafael Leao. Nel corso della partita i meneghini hanno tentato varie volte di segnare il raddoppio, non trovando però mai la porta. Il vantaggio rossonero è durato fino al 66’ del secondo tempo, quando Udogie ha segnato il pareggio avversario - con un gol di braccio assai discusso. Sprecata dunque l’ennesima occasione d’oro per allungare la distanza sui nerazzurri. Gli acerrimi rivali infatti hanno pareggiato a loro volta la gara di ieri sera contro il Genoa, fermandosi così a 55 punti. I rossoneri mantengono sempre due punti di vantaggio, con i nerazzurri che però hanno una partita in meno ancora da disputare.

Tra i giocatori rossoneri che più hanno fatto bene ieri sera c’è Rafael Leao. Non è una novità che il portoghese sia diventato ormai da mesi il punto di riferimento della formazione di mister Pioli. Dopo un avvio un po’ incerto, l’attaccante ha preso sicurezza e messo in campo delle prestazioni superlative. È grazie alle sue giocate e ai suoi gol che il Milan è riuscito a portare a casa in più occasioni punti importanti. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Milan dipende dalle giocate di Leao. Tuttavia quando cala la sua attenzione durante il match, viene meno anche la luce della squadra rossonera.

È ormai evidente a tutti che il Milan ha un serio problema in attacco. Giroud e Rebic non riescono a essere decisivi e i loro tiri non hanno mai impensierito il portiere avversario. Ad eccezione di qualche sporadico tiro, i rossoneri non trovano concretezza e non creano pericolosità davanti la porta. Nessuno sembra essere il sostituto ideale di Ibrahimovic, che non sarà presente nemmeno nel derby di Coppa Italia. La speranza di Pioli è di poter riabbracciare lo svedese per la sfida contro i partenopei. La squadra ha bisogno del suo bomber, ma in estate sarà necessario trovare un valido sostituto.