Milan, Bucchioni: “I rossoneri a gennaio prenderanno un centrocampista”

Con il mercato di riparazione di gennaio alle porte, Enzo Bucchioni ha parlato dei possibili obiettivi del Milan per rinforzarsi.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a "Tuttomercatoweb" del mercato di gennaio del Milan: "Una società che farà sicuramente mercato a gennaio è il Milan. La cessione della nuova sede rossonera in zona Portello inaugurata appena sette anni fa, ha portato nelle casse una ventina di milioni che consentiranno margini di manovra. L’ultima idea è quella di andare sul mercato per il centrocampo visto che la Coppa d’Africa porterà via due pezzi importanti come Kessie e Bennacer per oltre un mese. Fra l’altro Kessie non vuole rinnovare e dovrà essere comunque rimpiazzato a giugno".