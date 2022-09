Milan, contro l’Empoli di nuovo senza Theo: tutte le soluzioni per Pioli

L'ultima partita saltata dal francese è stata proprio contro l'Empoli durante la scorsa stagione: le alternative a disposizione di Pioli

Redazione Il Milanista

Il Milan prepara il rientro dalla sosta con la certezza di un assenza pesante, quella di Theo Hernandez. L'esterno francese è un irrinunciabile per Stefano Pioli e i numeri lo confermano. L'ex Real Madrid è il calciatore che Pioli ha utilizzato di più, non solo al Milan ma proprio in tutta la sua carriera da allenatore (11.184 minuti di gioco).

Una perdita pesante per il tecnico rossonero che dovrà trovare un'alternativa al francese. Una strana coincidenza avvicina il Milan alla gara contro l'Empoli, perché proprio contro i toscani Theo Hernandez ha saltato la sua ultima partita, il 12 marzo scorso. In quell'occasione Pioli scelse Florenzi nel ruolo di terzino sinistro titolare, tuttavia l'ex Roma è ancora fuori per infortunio. Chi può quindi sostituire Theo?

La prima possibilità per il tecnico è schierare Ballo-Touré dal 1', l'unico terzino sinistro di ruolo a disposizione. Un'ipotesi che lascia qualche dubbio, come confermano i soli 600' accumulati dal terzino senegalese che l'ultima da titolare l'ha giocata nel 2021. Un'altra soluzione è schierare a sinistra Sergiño Dest. Il terzino americano è stato adattato più volte sulla corsia mancina nel Barcellona e potrebbe rappresentare un'idea più che valida. Così com'è adattabile a sinistra anche il capitano Davide Calabria. L'ultima possibilità è schierare Pierre Kalulu in quel ruolo con l'inserimento di uno tra Kjaer, Gabbia o Thiaw al centro della difesa. Tutte riflessioni che accompagnano una sosta poco fortunata per i meneghini, con Pioli che ragiona sui migliori undici da schierare contro l'Empoli e negli impegni successivi.