Non si finisce mai di festeggiare: ecco il tour dei Campioni d’Italia

"Per celebrare il titolo di Campione d'Italia vinto da AC Milan al termine della stagione 2021/22, il 19° in assoluto della sua storia, il Club è lieto di annunciare un tour globale, in collaborazione con Emirates, partner storico dei rossoneri, che porterà il trofeo simbolo del trionfo della scorsa stagione in giro per il mondo. L'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l'esperienza del tifoso. Il Club organizzerà infatti una serie di eventi, dando l'opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e di celebrare la loro passione per i colori rossoneri. Questa serie di eventi è parte della campagna "From Milan to Many", che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo, come ad esempio ad Expo 2020 Dubai e a New York".