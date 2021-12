Milan, ecco tutti gli impegni di dicembre

Ecco gli impegni che il Milan, maschile, femminile e Primavera, dovranno affrontare nel mese di dicembre

Il Milan, con un comunicato sul proprio sito acmilan.com, ha pubblicato il dettaglio degli impegni delle formazioni rossonere

DICEMBRE, FINALE COL BOTTO

Un mese che archivierà non solo il 2021 ma anche l'andata di campionato e il girone di Champions League

È il mese finale per mandare in archivio un 2021 molto significativo. Il dicembre rossonero avrà i riflettori puntati addosso ed è già iniziato a Genova. Con Napoli e Liverpool i match da fuochi d'artificio in programma a San Siro, ma non solo. Dicembre manderà in archivio il girone d'andata del campionato, così come il girone di Champions League. Quante sfide all'orizzonte...

SERIE A

Milan-Salernitana: sabato 4 dicembre, ore 15.00, San Siro - 16ª giornata (DAZN)

Udinese-Milan: sabato 11 dicembre, ore 20.45, Dacia Arena - 17ª giornata (DAZN e SKY)

Milan-Napoli: domenica 19 dicembre, ore 20.45, San Siro - 18ª giornata (DAZN)

Empoli-Milan: mercoledì 22 dicembre, ore 20.45, stadio Castellani - 19ª giornata (DAZN e SKY)

CHAMPIONS LEAGUE

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 21.00, San Siro - 6ª giornata del Gruppo B (SKY e Canale 5)

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Poche gare ma che gare per le ragazze di Ganz, attese dal Derby casalingo e dalla trasferta di Vinovo a domicilio della Juve, padrona del campionato e campione in carica. Esami davvero difficili e importanti per indirizzare la stagione, compreso quello in Coppa Italia dove servirà una vittoria per accedere alla fase a eliminazione diretta.

SERIE A

Milan-Inter: domenica 5 dicembre, ore 14.30, CS Vismara - 10ª giornata

Juventus-Milan: domenica 12 dicembre, ore 15.00, Juventus Training Center - 11ª giornata

COPPA ITALIA

Hellas Verona-Milan: domenica 19 dicembre, ore 15.00, Sinergy Stadium - 3ª giornata del Gruppo A

PRIMAVERA

Impegni cruciali attendono i giovani di Giunti, chiamati a fare punti per risalire in classifica. Dalla SPAL al Bologna, avversari in lotta in posizioni simili da provare a battere per dare una scossa al campionato. In agenda anche la passerella conclusiva in campo europeo, senza però più speranze di qualificazione.

PRIMAVERA 1

Milan-SPAL: sabato 4 dicembre, ore 11.00, CS Vismara - 11ª giornata

Sampdoria-Milan: sabato 11 dicembre, ore 18.00, CS Tre Campanili - 12ª giornata

Milan-Pescara: sabato 18 dicembre, ore 13.00, CS Vismara - 13ª giornata

Bologna-Milan: martedì 21 dicembre, ore 14.30, CT Galli - 14ª giornata

YOUTH LEAGUE

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 14.30, CS Vismara - 6ª giornata del Gruppo B