Milan: ecco la classifica post lockdown

MILANO – Ci sono i numeri a certificare la definitiva consacrazione del Milan, tornato finalmente a giocarsela con le grandi del nostro campionato: 24 risultati utili consecutivi tra Serie A e coppe, zero sconfitte in campionato dopo il lockdown con 46 punti messi a referto (contando le dodici giornate finali della scorsa stagione e le prime sei di quella attualmente in corso). Le big se andiamo a vedere la classifica sono tutte dietro, e anche abbondantemente: meno 7 l’Atalanta, -10 Inter e Roma, -12 il Napoli, addirittura -14 la Juventus e -20 la Lazio.