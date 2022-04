Milan, ecco chi è il presidente che vuole acquistare il club rossonero

Il Milan potrebbe cambiare presto proprietà. Perciò vediamo insieme chi è e cosa fa il nuovo potenziale presidente dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

Negli ultimi giorni non si parla di altro in casa Milan. Secondo quanto riportato prima da Reuters e poi da Bloomberg, il club di via Aldo Rossi sarebbe in vendita. Da quello che è emerso in queste ore, infatti Elliott vorrebbe vendere il Milan al fondo Investcorp con sede a Bahrain. Il fondo mediorientale sarebbe disposto ad acquistare la società meneghina per un miliardo di euro circa. Notizia che fa sognare tutti i tifosi rossoneri, fiduciosi di poter avere nuovi investimenti soprattutto in area mercato. La trattativa tra le due parti esiste e la fumata bianca potrebbe arrivare prima del previsto. Per tale motivo cerchiamo di capire chi è il presidente esecutivo che vuole acquistare il Milan.

Mohammed Al Ardhiè il presidente di Investcorp, fondo che gestisce circa 40 miliardi di dollari. Prima di diventare presidente esecutivo, Al Ardhi ha intrapreso una lunga carriera militare. Come si legge sul sito del fondo, Al Ardhi è un vice maresciallo dell'aeronautica in pensione, entrato a far parte della Royal Air Force (RAFO) dell'Oman nel 1978 e successivamente nominato capo dell'aeronautica militare dell'Oman. Ha conseguito una laurea in Scienze Militari presso il Royal Air Force UK Staff College di Bracknell, nel Regno Unito, e un Master in Pubblica Amministrazione ad Harvard. Oltre al suo ruolo in Investcorp, è entrato a far parte di diversi altri consigli tra cui quello dell'International Advisory Board of The Brookings Institution a Washington. Fa anche parte del consiglio del World Economic Forum, dell’Harvard Kennedy School Dean e dell’Harvard Center for Public Leadership.

Attualmente è sposato con 5 figli e vive nella capitale dell’Oman, Muscat. Ha anche scritto tre libri ed è un amante di arrampicate (ha addirittura scalato il Kilimanjaro). Attualmente la trattativa tra Elliott e Investcorp è in fare esclusiva. Le due parti starebbero approfondendo i dati e i conti relativi del Milan. Il club rossonero avrà presto un nuovo proprietario? Non si può far altro che attendere l’esito della trattazione, senza dimenticare però che l’interesse è concreto e reale.