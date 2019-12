Milan, ecco come i rossoneri potrebbero sfruttare il Decreto Dignità con Ibra

MILANO – Il contratto da sei mesi che legherà, almeno fino a fine stagione, Zlatan Ibrahimovic al Milan non permetterà al club rossonero di godere degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Nel caso in cui il giocatore si fermasse 18 mesi in Italia, non avrebbe diritto allo sconto fiscale, che vale soltanto dai 24 mesi. Me nel caso in cui Ibra dovesse rimanere in Italia per 24 mesi, mantendendo la residenza nel nostro paese pagandovi le tasse, avrebbe diritto alle agevolazioni previste dal decreto.