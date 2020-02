Milan e Inter: è sfida per il giovane Matthew Longstaff

MILANO – Le ultime notizie di mercato danno le due squadre milanesi, Inter Milan, aver posato gli occhi su Matthew Longstaff, talento del Newcastle, classe 2000, con undici apparizioni e già tre gol quest’anno in prima squadra, ma soprattuto con scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Stando a quanto riferito dall’autorevole fonte del The Times i due club sarebbero entrambi pronti ad offrirgli subito un contratto di cinque anni per convincerlo a lasciare in estate St. James’ Park. Si attendono ulteriori sviluppi, ma intanto Milan e Inter sono già a lavoro per l’estate.