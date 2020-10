Milan, è già 2021-2022? Spuntano le prime immagini della nuova maglia

Milan, le prime immagini della nuova maglia

MILANO – Il sito specializzato footyheadlines.com ha pubblicato alcuni dettagli della possibile nuova maglia rossonera per la prossima stagione. Se per quella dell’annata in corso si è andata sulle tradizionali bande larghe rossonere, nel 2021-2022 Puma potrebbe cambiare radicalmente il design dei rossoneri.

La maglia da casa Puma Milan 2021-2022 potrebbe introdurre una versione moderna e fresca delle tradizionali strisce rosse e nere del club; invece di strisce di uguali dimensioni, la maglia da calcio Puma AC Milan 2021-2022 avrà strisce verticali di diverse larghezze, ricordando un po’ quella dell’Inter di quattro anni fa.