I cugini ci stanno ripensando, ecco perché il Milan deve provarci

I nerazzurri stanno trovando grosse difficoltà a chiudere per Dybala, il Milan non lo molla: ecco perché potrebbe arrivare

Redazione Il Milanista

Quelli dell'altra sponda hanno già chiuso Lukaku, Mkhitaryan Asslani e Bellanova, ma per Dybala non sono così vicini come molti pensano. Il Biscione ha chiesto tempo all'argentino. Deve prima liberarsi di Sanchez, che continua a rifiutare ogni destinazione e di uno fra Dzeko e Correa. Ma il problema non è solo numerico e finanziario. Marotta avrebbe un accordo con la Joya per portarlo alla Pinetina, ma Zhang (per costi) e Inzaghi (per collocazione tattica) avrebbero dei dubbi sulla bontà dell'operazione.

Il Milan rimane alla finestra e non è affatto tagliato fuori dai giochi. Pensiamoci bene. Ai nerazzurri Dybala non serve, per il Diavolo invece sarebbe l'innesto perfetto sulla trequarti. Vuoi ripeterti in campionato e fare bella figura in Champions? Ti serve un calciatore di questa caratura, che all'occorrenza potresti dirottare sulla destra. Prendendolo a parametro zero avresti anche i soldi per concentrarsi su altri ruoli da coprire per forza di cose. Vedi il difensore e il sostituto di Kessie. Non c'è l'accorso sull'ingaggio fra il club di Zhang e la Joya. L'ex juventino chiede troppo, ma nessuna società per ora si sarebbe avvicinata alle sue richieste. Ecco allora che lo stipendio esorbitante dell'argentino può rappresentare uno scoglio insormontabile? Non per forza.

Ricorderete che il Milan, non troppo tempo fa si era spinto fino a 6 milioni di euro per provare a trattenere Kessie. Con una cifra leggermente superiore ti andresti ad assicura un calciatore che dal punto di vista tecnico è di 3 categorie superiori all'ivoriano. Se sta bene fisicamente è fra i più forti del nostro campionato. Senza dimenticare l'incredibile smacco che andresti a compiere nei confronti dei cugini e della Vecchia Signora. Concludo con un altro elemento. Se vuole riabilitarsi agli occhi dei tifosi (per ora non sta riscontrando troppe simpatie) Cardinale ha bisogno di un colpo ad effetto. Dybala sarebbe il regalo perfetto per Pioli e per tutto il pubblico rossonero. Rimanendo in tema mercato, Maldini spiazza tutti: rivelato il mister x per l'attacco<<<

di Marco Fabio Ceccatelli