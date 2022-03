Alcuni dei possibili duelli del big match di domani sera

Andiamo a vedere i possibili duelli della partita di domani al Maradona tra Milan e Napoli. Il comunicato rossonero

“Cominciamo dalla sfida tra due dei migliori difensori del campionato italiano, colonne delle rispettive squadre dal punto di vista tecnico e tattico. A ssente all'andata, il senegalese si è ripreso la guida del reparto - il migliore in A per numero di gol subiti - dopo l'esperienza in Coppa d'Africa e la sfida di domani sera può rappresentare l'occasione per rafforzare il suo posto nella storia azzurra, essendo a una partita dal diventare il 9° giocatore nella storia partenopea per numero di presenze (attualmente sono 307). Più breve, ma certamente non meno intensa, l'esperienza in rossonero di Tomori, che martedì contro l'Inter ha festeggiato la presenza numero 50 con il Milan. Il difensore inglese è leader di squadra in numerose categorie statistiche : passaggi effettuati (in assoluto e nella metà campo difensiva), contrasti, respinte difensive e palloni intercettati. Numeri che aiutano a rendere l'idea dell'importanza ricoperta per la terza migliore difesa del campionato”.

“Due punti di riferimento a metà campo che attualmente vivono un grande momento di forma. Lo spagnolo si è preso la copertina nello scorso fine settimana segnando, al 94', il gol decisivo per battere la Lazio e agganciare proprio il Milan in classifica. Al suo quarto anno a Napoli, Ruiz ha già superato il record personale di gol in un singolo campionato (6 contro i 5 del 2018/19) e guida i partenopei per passaggi nella metà campo offensiva. L'ex Betis è anche quinto in Serie A per numero di passaggi totali (1603) e guida il campionato italiano per numero di tocchi per 90 minuti (97). Quest'ultima è una voce statistica in cui eccelle anche Bennacer, quarto con 91 tocchi di media. Isma è tra i rossoneri apparsi più in forma nell'ultimo periodo, come testimoniato dall'ottima prova nel Derby di Coppa Italia, e lontano da San Siro ha forse fatto vedere le cose migliori in questa stagione: basti pensare, ad esempio, all'importantissimo gol segnato a Bologna”. Questo ciò che si legge nella prima parte del comunicato rossonero.