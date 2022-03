Vediamo gli altri duelli che potrebbero esserci nel match del Maradona

Andiamo a vedere altri possibili duelli della partita di domani al Maradona tra Milan e Napoli. Il comunicato rossonero

“Una sfida con due numeri in comune per entrambi: il 9, per la maglia sulle spalle, e il 7, per le reti segnate a oggi in campionato. Un duello generazionale tra due attaccanti d'indubbio valore che cercheranno di incidere nel big match di domani sera. Il 23enne nigeriano a febbraio ha ritrovato la via del gol a Venezia e a Cagliari, ma al Maradona non va a segno dallo scorso 17 ottobre: il digiuno di quattro partite è il più lungo, in casa, di Osimhen con la maglia del Napoli. Due reti - in campionato - a febbraio anche per il 35enne francese, che non ha ancora segnato in stagione lontano da San Siro: fuori dallo stadio di casa Giroud non segna dal 15 febbraio 2021, in Premier League, ma Oli ha comunque inciso nelle ultime due trasferte, con la doppietta nel Derby contro l'Inter e l'assist per Rebić a Salerno”.