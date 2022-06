Milan: Berardi sempre più lontano. Per lui futuro a tinte bianconere

Stando all' ultimo comunicato di Betclic il futuro di Berardi è sempre più bianconero. Vediamo insieme cosa dicono le quote.

Il calciomercato rossonero sta finalmente entrando nel vivo. Oggi è il giorno delle visite mediche del nuovo attaccante belga Divock Origi, arrivato a parametro zero dal Liverpool di Jurgen Klopp.

Paolo Maldini e Frederic Massara , adesso, devono puntellare altre zone del campo dei Diavoli, con lo scopo di rendere il gruppo più competitivo possibile per gli impegni della prossima stagione.

Stando all' ultimo comunicato di Betclic il futuro di Berardi è sempre più bianconero: secondo i bookmakers sarebbe vicino il trasferimento alla Vecchia Signora.

" Con il passare delle ore è sempre più forte il nome della Juventus come prossima metà dell' attaccante classe 94'. I bookies danno a 2.0 il trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, un affare che sembra sempre più concreto. Più staccato ma sempre il scia, il Milan quotato a 7.0, che resta alla finestra pronto a scendere in campo se la trattativa con i rivali bianconeri dovesse arenarsi proprio prima della firma. Distanti Roma e Napoli, mentre è assai remota la pista che condurrebbe, eventualmente in Inghilterra."