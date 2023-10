Milan, domani parte la vendita dei biglietti per la sfida contro la Juventus

Dalle 10 di domani parte la vendita dei biglietti per la sfida tra Milan e Juve, in programma domenica 22 ottobre

Durante il mese di ottobre il Milangiocherà soltanto una volta in casa davanti ai propri tifosi. La partita in questione è il big match contro la Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 a San Siro. La supersfida contro i bianconeri è valida per la nona giornata di Serie A, cosa successa anche nel corso della passata stagione.