Milan 3-1 Dinamo Zagabria: il tabellino del match di ieri

Notte europea da sogno per i rossoneri che nella giornata di ieri hanno battuto la Dinamo Zagabria per tre reti ad una

“Tre gol, tre marcatori diversi e tre punti in classifica: riassunto rapido ma fedele della sfida con la Dinamo Zagabria. Finisce 3-1 a San Siro, che finalmente riassapora il gusto di una vittoria in Champions League. Protagonisti di serata Giroud, che apre le marcature su rigore, Saelemaekers che raddoppia bissando il gol di Salisburgo e Pobega, che entra al 67' e dieci minuti più tardi trova la gioia del primo gol in maglia rossonera. In mezzo il 2-1 di Oršić, a cui la squadra ha però reagito benissimo anestetizzando ogni altra possibile iniziativa ospite. È un bel successo, per estetica e per importanza”.