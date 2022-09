Milan vs Dinamo Zagabria: vediamo assieme i numeri della sfida

Andiamo a vedere i numeri della partita tra Milan e Dinamo Zagabria di ieri sera a San Siro valida per il 2o turno di Champions League

Redazione Il Milanista

“Prima vittoria europea per il Milan che supera la Dinamo Zagabria e prosegue la sua striscia positiva a San Siro, vero e proprio fortino per i ragazzi di Pioli, usciti sempre con i tre punti in tasca dalle gare fin qui disputate in stagione. Il rigore di Giroud e la rete di Alexis Saelemakers regalano il doppio vantaggio ai rossoneri, Oršić riapre i giochi prima della rete di Pogeba che fissa il punteggio sul 3-1. Vediamo insieme numeri e statistiche della vittoria”.

I numeri della sfida

“1- All'età di 35 anni e 349 giorni, Olivier Giroud è diventato il secondo giocatore francese più anziano ad aver trovato il gol in Champions League, dopo Laurent Blanc con il Man United nel 2002 (36 anni e 338 giorni).

2- Alexis Saelemaekers è il primo giocatore del Milan a segnare nelle prime due giornate di una stagione di Champions League da Zlatan Ibrahimovic nel 2010/11. Il belga si è sbloccato dopo essere andato a secco nelle prime sei presenze nella massima competizione europea.

3- Tommaso Pobega è il primo marcatore italiano per il Milan in Champions League da Mario Balotelli nel novembre 2013 contro il Celtic. L'ultimo gol realizzato a San Siro da un giocatore italiano risaliva, invece, al settembre 2011: Antonio Cassano contro il Viktoria Plzen”.

Altri numeri della sfida

“4- Olivier Giroud non segnava in un match casalingo di Champions League da novembre 2016 (Arsenal-PSG). Considerando tutte le competizioni, questa è solo la seconda volta che Giroud segna in due presenze di fila con il Milan, dopo lo scorso febbraio (due doppiette vs Inter e Lazio).

5- Il Milan ha vinto ciascuna delle cinque sfide contro la Dinamo Zagabria in competizioni europee, con un punteggio complessivo di 13-3.

6- Il Milan non vinceva una gara casalinga in Champions League dal 18 settembre 2013 (2-0 vs Celtic) – da allora, tre pareggi e tre sconfitte a San Siro nella competizione. Inoltre, i rossoneri non segnavano più di due gol in una singola partita nel torneo dalla gara di ritorno con gli scozzesi, vinta 3-0 sul campo del Celtic”. Questo il comunicato presente sul sito ufficiale del Milan