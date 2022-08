Milan, Diallo sorpassa Tanganga nelle idee di Maldini: la situazione

Tanganga, in forza al Tottenham, è la pista più concreta al momento. I rossoneri hanno già sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione e si sono registrati degli incontri con Fabio Paratici, ds degli spurs . Tuttavia, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Diallo rappresenterebbe l'opzione migliore per Maldini e Massara. Il difensore francese è in uscita dal Paris-Saint Germain ed è un profilo che convince di più la dirigenza rossonera per la sua duttilità. Difensore mancino può essere schierato sul centro-sinistra della linea difensiva, con Tomori sul centro-destra. Inoltre, come detto, è un profilo duttile e, all'occorrenza, può essere schierato anche da terzino sinistro. Un dettaglio importante visto che i rossoneri non hanno un elemento della rosa che possa far tirare il fiato a Theo Hernandez.