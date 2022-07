Milan: il punto sulle entrate, dal reparto difensivo al centrocampo

Il mercato rossonero in queste ultime settimane ha i fari puntati sul Belgio e sull'affare De Ketelaere per cui potremmo essere arrivati alla fumata bianca. La dirigenza rossonera però dovrà guardarsi intorno per rinforzare e puntellare anche altri reparti del campo, come difesa e centrocampo.

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Milan, una volta chiusa la trattativa per De Ketelaere, partirà con il rimpolpare la difesa che non ha perso solamente Romagnoli ma vede anche un Simon Kjaer in pieno recupero da un grave infortunio al ginocchio e con il quale bisognerà andare cauti. I nomi in cima alla lista di Maldini e Massara sono quelli di Abdou Diallo del Psg e Japhet Tanganga del Tottenham. Per quanto riguarda il 26enne senegalese, difficile che si possa concretizzare un'operazione in prestito . Sarà necessario abbassare le pretese del club parigino: il difensore infatti ha un costo elevato e percepisce anche uno stipendio non indifferente. Sotto questo profilo Tanganga sarebbe più conveniente: più giovane e meno esperto, ma costi più contenuti e margine per trovare un accordo con gli Spurs in prestito. A Milano vorrebbero il diritto, a Londra spingono per l'obbligo di riscatto.