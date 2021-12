Di Marzio: “Con Kjaer fuori, il Milan dovrà intervenire a gennaio”

Si teme un lungo stop per Kjaer a causa della rottura dei legamenti del ginocchio. Così Di Marzio ha parlato del mercato di gennaio del Milan.

Ne ha voluto parlare l'esperto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio. Queste le sue parole a "Tutti convocati", su Radio 24, in merito ad un possibile intervento del Milan durante il mercato di gennaio: "Certo con tutti questi infortuni le squadre potrebbero cambiare strategie. Ho parlato con Maldini a Montecarlo, dopo la cerimonia del Golden Foot, e mi diceva che non avrebbero fatto nulla a gennaio, ma con Kjaer fuori come fai a non pensare ad un rinforzo. E' presto ora per dire cosa farà il Milan sul mercato, bisogna aspettare qualche giorno per capire tempi di recupero di Kjaer e come andrà la partita col Liverpool, se giocherà la Champions o l'Europa League".