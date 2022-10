Torino-Milan: scopriamo insieme la designazione arbitrale del match

Numeri del tutto positivi per il Milan negli incroci con l’arbitro Abisso . Il fischietto siciliano infatti ha diretto in Serie A finora otto volte i rossoneri, con uno storico di 6 successi per i rossoneri, un pareggio ed una sconfitta.

Abisso non dirige il Milan da quasi due anni. L’ultimo incrocio risale al gennaio 2021, quando la squadra di Pioli si impose proprio a Cagliari con un secco 2-0, doppietta di Ibrahimovic. La particolarità è che l’arbitro in questione è stato designato in carriera ben 4 volte per lo scontro alla Sardegna Arena tra sardi e milanisti.