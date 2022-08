Milan, designato l’arbitro per la prima giornata di campionato

Mancano soltanto tre giorni e poi la Serie A tornerà in campo. I vari club si sono allenati duramente durante i ritiri estivi per arrivare al meglio alla prima giornata della nuova stagione. Le società inoltre hanno investito sul mercato per rafforzare le rose e renderle ancora più competitive. Tutto pronto dunque per questa nuova stagione, che si preannuncia ancora più avvincente della passata. In palio c’è sempre l’ambitissimo scudetto, con il MilanCampione d’Italia che spera di vincerlo per il secondo anno di fila.