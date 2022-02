È l’ora del derby a San Siro: ecco il match preview!

Torna la Serie A dopo la sosta ed è subito Derby a San Siro. Mancano poche ore al grande evento di oggi pomeriggio tardi

Redazione Il Milanista

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale dove si legge: “Il Derby è qui, ora. Mancano poche ore al fischio d'inizio di Inter-Milan, in programma alle 18.00 a San Siro. Una sfida tanto difficile e delicata quanto attesa da tutti i tifosi. Una partita che tradizionalmente sfugge ai pronostici e che è in grado di regalare sorprese. I rossoneri, staccati di quattro lunghezze in classifica, affrontano l'Inter capolista e sognano un grande scalpo. Allentiamo la tensione e prepariamoci al calcio d'inizio con la nostra consueta preview della sfida”.

Qui Milanello

“Due grandi assenze per Mister Pioli, confermate nella conferenza stampa di ieri: il reparto offensivo rossonero sarà orfano di due pedine importanti come Ibrahimović e Rebić: Zlatan non ha recuperato dal problema al tendine d'Achille che lo aveva costretto a uscire anzitempo contro la Juventus; Ante, invece, resterà ai box a causa di un fastidio alla caviglia che lo ha limitato negli ultimi allenamenti. Torna tra gli "eleggibili" Fikayo Tomori, operato al menisco meno di un mese fa, ma sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. Ritorna a disposizione dopo la Coppa d'Africa Franck Kessie, che contro l'Inter potrebbe giocare i suoi primi minuti del 2022 con i rossoneri. Ancora out Ballo-Touré e, inevitabilmente, Simon Kjær. L'unico diffidato è Theo Hernández”.

Qui Inter

“I nerazzurri, che comandano la graduatoria di Serie A con 53 punti, arrivano alla stracittadina quasi al completo, dovendo fronteggiare due sole assenze. La prima è quella di Joaquín Correa, fermo dalla partita di Coppa Italia contro l'Empoli per un problema muscolare. Non ci sarà il nuovo acquisto Robin Gosens, che deve smaltire un lungo infortunio al bicipite femorale che lo tiene ai box da fine settembre. I tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali in Sudamerica (Vecino, Sánchez e Martínez) sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione di Inzaghi, così come Felipe Caicedo, secondo innesto del mercato di gennaio nerazzurro. Tre i diffidati: Martínez, Vidal e Brozović”. Questo il comunicato ufficiale comparso sul sito ufficiale del Milan.