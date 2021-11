Inzaghi alla vigilia del derby: “Vincere per aumentare le nostre convinzioni”

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia del derby della Madonnina. Le sue parole

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa e ha detto: “Sarà una partita intensa, sappiamo dell'importanza che ha per i tifosi e la società e vogliamo chiudere al meglio queste sette partite. Questo è il mio primo a Milano e c'è grandissima voglia ed entusiasmo , poi dipende anche se capita dopo una partita di Champions, ma ho visto le facce giuste e la convinzione che serve. Stiamo facendo ottime cose, i numeri lo raccontano. Bisogna fare i complimenti a Napoli e Milan per il loro cammino. Vincere domani aumenterebbe le nostre convinzioni, ma ci sarà anche da soffrire tutti insieme".

"Mancano ancora degli allenamenti. A metà campo ho ottime risposte, Calha con l'Udinese ha fatto un'ottima partita, Vidal è stato fondamentale in Champions, con l'Empoli Gagliardini ha fatto bene, Vecino mi mette sempre in difficoltà e Sensi sta tornando e meriterebbe più spazio . Ho una grande squadra, c'è grossa competizione e mi va bene così".

"Prematuro pensare a gennaio, conta la gara di domani e vogliamo fare un grande derby per dare soddisfazione ai tifosi. Poi ci saranno altre nove partite importantissime da qui a natale. Se perdiamo siamo fuori dalla corsa Scudetto? Siamo solo alla dodicesima giornata, abbiamo certamente un ritardo di 7 punti, ma sappiamo che mancano ancora tante partite e tanti punti a disposizione. Domani conta sia per la classifica, sia per le convinzioni che stanno aumentando di giorno in giorno"