I possibili duelli della tanto attesa stracittadina: appuntamento alle 18

Tra poche ore andrà di scena il derby di Milano tra Inter e Milan. Andiamo a vedere i possibili duelli del match

Redazione Il Milanista

Il Milan ha provato ad anticipare i possibili duelli del match delle 18 e ha emesso un comunicato ufficiale.

Lautaro Martinez vs Rafael Leao

“Al fianco di Dzeko, a supporto di Ibrahimović o Giroud: attaccanti veloci, imprevedibili, protagonisti di un'ottima stagione. Leão non è più una sorpresa e soprattutto a ridosso della sosta è stato la luce offensiva dei rossoneri: gol a Roma e Spezia, due assist a Venezia, primo tra i compagni per tiri nello specchio (21) e fuori dallo specchio (22). Detiene il record in Serie A per numero di dribbling: 54, almeno otto più di qualsiasi altro. Cerca ancora di lasciare una traccia in un Derby: il suo passo potrà far male e fare la differenza. Martínez è l'attuale miglior marcatore nerazzurro con undici gol in campionato, nonostante sia a secco dalla trasferta di Salerno di metà dicembre. Nel 2022 solo una rete nella Finale di Supercoppa Italiana, però è reduce da una doppia firma importante in Nazionale ai danni di Cile e Colombia. All'andata ha sbagliato un rigore, nello scorso Inter-Milan ha realizzato una doppietta, in generale ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) in cinque Derby”.

Marcelo Brozovic vs Sandro Tonali

“I cervelli delle squadre, i motori del gioco. "È quella settimana lì…", il messaggio social di Tonali. Ed è anche quella partita lì, che nel Derby casalingo di novembre lo ha visto pennellare la punizione che ha portato al pareggio. Parliamo di centrocampisti di qualità e sostanza, ma diversi: Sandro è meno regista, meno palleggiatore, al tempo stesso più portato a seguire la manovra in avanti e cercare anche la soluzione verso la porta. Brozović dà ordine e geometrie come nessuno, è il giocatore che ha iniziato più sequenze su azione terminate con una conclusione in campionato (27). Molte le statistiche in comune, con cifre differenti: a parte macinare chilometri, condividono i record di Milan e Inter a livello di passaggi nella metà campo offensiva (454 l'italiano, 846 per il croato) e falli commessi (26 a 25). In mezzo ci sarà da ragionare, battagliare e incidere”.

Ivan Perisic vs Theo Hernandez

“Ecco i mancini, gli ascensori della fascia. Percorreranno a doppio senso le rispettive corsie sinistre, con Hernández (diffidato) più arretrato partendo come terzino del 4-2-3-1 e Perišić più avanzato come esterno del 3-5-2. Quattro gol a testa, ma a favore del rossonero pendono gli assist (cinque a uno). Uniti nel Derby: Theo ha esordito in Serie A contro l'Inter nel settembre 2019, Ivan ha debuttato in Serie A contro il Milan nel settembre 2015. Il francese è una delle frecce di Pioli ed è anche è il difensore che ha percorso la maggiore distanza (3938m) con movimenti palla al piede in questo campionato. Il croato è uno degli aghi della bilancia di Inzaghi e in generale contro i rossoneri ha servito cinque assist, più che contro qualsiasi altro avversario. Fattori. Spingere e coprire, avendo nel piede la palla giusta”.

Samir Handanovic vs Mike Maignan

“Tra i portieri di questo campionato con almeno cinque apparizioni, Handanović (79%) e Maignan (75%) sono due dei tre con la miglior percentuale di parate (tra loro Ospina, 77%). Ci si aspettano spettacolo ed emozioni, magari tanti gol ma in ogni caso la gara la potranno decidere loro. Chissà. Basti ricordare la prova di Tătărușanu all'andata, quando ipnotizzò Martínez e tenne a galla il Diavolo. Primo Derby e polso ok per Mike, ennesimo per Samir che supererà Silvio Piola nella classifica dei più presenti (finora 537 volte a testa) nella storia della Serie A. Difficile prevedere un clean sheet, probabile avere un grande lavoro da fare tra i pali. Un affascinante incrocio a distanza fra esperti del ruolo che proveranno a chiudere la porta a chiave, esaltandosi nel momento della massima pressione”.