Milan, Maldini sfida Marotta per un talento della Serie A

Kessiè lontano dal Milan. Ecco il nuovo nome per sostituirlo. Su di lui, però, anche l'altra squadra di Milano

Redazione Il Milanista

Con Kessiè che sembra sempre più lontano da Milano, il Milan sta pensando a un rinforzo per il suo centrocampo. L'ivoriano è in scadenza di contratto a giugno 2022 e richiede 9 milioni di euro a stagione. La dirigenza rossonera sembra intenzionata ad offrire una cifra tra i 6 e i 6.5 milioni annui. Ma non vorrebbe perderlo a parametro zero, dato il suo valore, e potrebbe perciò accettare un'offerta di trasferimento a gennaio, qualora dovesse arrivare. Per il Milan, alle porte, c'è la sfida di domenica pomeriggio alle 15 a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi. Ed è proprio su un giocatore neroverde che il Diavolo sembra aver puntato gli occhi.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999. Il calciatore romano, però, non sarà protagonista della gara a causa di una squalifica rimediata per un espressione blasfema. Sembra essere interessata al giocatore anche l'Inter di Beppe Marotta. Si prospetta così, nei prossimi mesi, un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi Frattesi, che, grazie alle sue ultime prestazioni, è diventato un osservato speciale anche di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana. In questo campionato Dionisi l'ha schierato titolare in tutte e 13 le giornate fin qui disputate e il giocatore ha segnato già 3 gol.

Frattesi rappresenta solo l'ultimo dei tanti talenti lanciati dal Sassuolo e, questo anno, è una delle grandi rivelazioni del nostro campionato. Cresciuto nelle giovanili della Lazio prima e della Roma poi, fu acquistato dalla società neroverde nel 2017. Fu girato in prestito prima all'Ascoli, poi all'Empoli e infine lo scorso anno al Monza, dove ha segnato 8 gol. Rimane, però, un'obiettivo per giugno. Per quanto riguarda gennaio, invece, il nome caldo è sempre quello di Renato Sanches del Lille, valutato dalla società francese intorno ai 30 milioni di euro, ma che potrebbe arrivare anche per una cifra più bassa.