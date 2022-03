Inter-Milan, aperta la vendita per il derby di Coppa Italia

Ieri la Lega Serie A ha diramato date e orari delle prossime giornate di campionato ma anche delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Ieri la Lega Serie A ha diramato date e orari delle prossime tre giornate di campionato ma anche delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia: Inter-Milan e Juventus-Fiorentina. Da queste due semifinali usciranno le squadre che si contenderanno la Coppa nella finalissima. L’Inter, poco fa, ha ufficialmente aperto la vendita per questo impegno contro i cugini rossoneri ricordando che, dal 1° aprile, si tornerà al 100% della capienza. Ecco tutte le fasi di vendita.

Nelle giornate di martedì e mercoledì sarà possibile scegliere il posto nel proprio settore di abbonamento o in quello messo a disposizione fin da subito; anche per gli abbonati di secondo anello blu, dedicato alla tifoseria ospite, sarà possibile scegliere fin da subito in un settore alternativo. Giovedì 24 marzo si potrà invece scegliere tra tutti i settori disponibili.