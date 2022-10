Una stella che non brilla: Charles De Ketelaere il grande assente

Charles De Ketelaere, trequartista rossonero ancora non brilla. Ma calma per i giudizi, il passato insegna, come con Tonali

Il classe 2001 è stato il grande acquisto del mercato estivo: il Milan per strapparlo al Club Brugge ha deciso di investire trentadue milioni di euro, più tre eventuali di bonus. Una cifra importante, che fino a questo momento non sta pagando.

In questi match si è intravista la classe del campione ma allo stesso tempo il belga è apparso timido. Ha bisogno della grande giocata per accendersi. Spesso si assenta dal vivo del gioco ma è pur vero che i suoi numeri sarebbero potuti essere diversi: gol annullati per centimetri, come contro la Sampdoria, o assist fantastici non sfruttati, come successo contro l‘Empoli sabato scorso.